Flavio Briatore apre Crazy Pizza a Napoli pizza Margherita a 17 euro

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)presenta il suoche aprirà sul lungomare dial termine della stagione estiva.a 17, “esattamente come a Milano”.presenta, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, il suo ‘‘ che aprirà i battenti “alla fine della stagione estiva” in via Nazario Sauro, sul