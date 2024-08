Fisco | Congedo Fdi ' critiche al governo smentite da numeri entrate e lavoro record'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "dai fatti ledell'opposizione alMeloni. Iprevisti parlano chiaro: è in arrivo, nelle casse dello Stato, un'entratadal. Si parla di 20 miliardi di euro di gettito fiscale. Questa somma, di notevole entità, consentirà di dare ulteriore spinta ai piani di rilancio del sistema Paese, con particolare riferimento all'occupazione che è in crescitae che resta una delle priorità dell'esecutivo. Gli italiani ci hanno dato fiducia: stiamo dimostrando di meritarla". Lo dichiara Saverio, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze della Camera.