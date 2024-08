Fisco | Bonelli ‘flat tax vergognosa tutelano miliardari mentre tagliano sanità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “dicono no al salario minimo, tolgono il reddito di cittadinanza, salvano gli extraprofitti delle banche e delle società energetiche (parliamo di extraprofitti per oltre 90 mld di euro) ela povertà in Italia aumenta, secondo i dati dell’Istat 5.7 milioni di persone sono in povertà assoluta, questo governo approva un provvedimento vergognoso e indecente, ovvero la flat tax per iche si trovano all’estero e riportano il domicilio in Italia. È il simbolo della totale iniquità sociale di questo Paese. L’Italia, al contrario, avrebbe bisogno di una patrimoniale a carico deiper finanziare la sanità pubblica e per evitare che ci siano ulteriori tagli alla scuola e al trasporto pubblico e per affrontare crisi climatica. Questo governo tutela i ricchi ed è espressione dell’iniquità sociale: una vergogna”.