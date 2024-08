Fedez scodella i referti medici su Instagram | di cosa lo accusavano la risposta secca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo il nuovo malore avuto lo scorso venerdì sull'aereo che lo portava a Gallipoli per una esibizione programmata e che ha costrettoad atterrare per essere ricoverato d'urgenza in ospedale per quella che fortunatamente, come scritto dallo stesso rapper super tranquillizzare i suoi fan, si è rivelata una semplice intossicazione alimentare, l'artista ha subito ripreso le sue vacanze al mare insieme ai suoi amici e al suo cane Silvio. Ma dopo la serata di sabato 3 luglio, in cuisi è esibito in console sul palco del Billionarie di Porto Cervo per la sua serata programmata e dove era presente anche Flavio Briatore, il rapper parte subito all'attacco dei giornalisti: «Era da un po' che non facevo questa rubrica. Bentornati alla polemicona del giorno - dice ironicamente su una storia postata sul suo profilo-.