È uno dei Borghi più belli d’Italia e accade una Notte Sacra ogni anno

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Sicilia in un borgo tra i piùsi svolge una celebrazione antica. Castiglione di Sicilia, uno deipiù, si prepara a vivere unadi straordinaria spiritualità con la quinta edizione della “”, in programma giovedì 8 agosto 2024. Quest’evento unico sarà un incontro di arte, musica e (Monrealelive.it)