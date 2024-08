Dottor Podcast | Come sbagliare tutto in vista della spiaggia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con l’arrivo delle vacanze, in tanti si svegliano dal “letargo” invernale e iniziano troppo tardi a fare attività fisica cercando di perdere peso. Una scelta poco ponderata, che può dolorosamente trasformarsi in un boomerang per il corpo. Ecco una guida a cosa non fare.