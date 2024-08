Dl carceri | Magi ‘maggioranza calpesta diritti minori’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?La norma del dl carcere che prevede la possibilità del carcere per donne incinte con bambini di età inferiore a 3 anni non è una forma di protezione come vuole farci intendere l?On. Matone, ma una forma di annientamento della dignità del minore: nessun minore, nessun bambino ha mai avuto alcun tipo di beneficio nell?essere recluso con la propria madre in qualsiasi tipo di struttura?. Così in Aula a Montecitorio Riccardo, segretario di +Europa. ?Dall?intervento della collega Matone abbiamo appreso due cose: la prima è che il governo sta legiferando in maniera etnica, la seconda è che siccome siamo impotenti nei confronti di chi davvero è ai vertici di un meccanismo di racket e non riusciamo a punire chi compie questi reati, allora il governo intende prendersela con le vittime, con le donne vittime di soprusi.