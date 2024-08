Dl carceri | Bordonali ' ok a odg Lega per ampliare penitenziario Verziano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “Il carcere di Canton Mombello a Brescia è vecchio, oltre 110 anni, e sovraffollato. Ufficialmente dovrebbe contenere 200 detenuti, ma ne ospita quasi 400. In queste condizioni non può tutelare i diritti né di chi deve scontare una pena né di chi vi lavora. Anche il Presidente della Repubblica ne ha recentemente parlato durante la Cerimonia del Ventaglio. Finalmente, grazie allo stanziamento da parte del Ministro Salvini di 38,8 milioni di euro per un nuovo padiglione nel carcere di, si intravvede una soluzione all'annoso problema, al netto del cieco immobilismo dell'amministrazione comunale e dei precedenti governi di sinistra". Così la deputata dellaSimona, firmataria dell'odg. "Ora serve uno sforzo per il reperimento degli spazi.