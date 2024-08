Dl Carceri | Bonetti Az ‘decreto confuso e demagogico non risolve problemi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?Oggi in aula si vota l?ennesimo decreto del governo nato in modoe che nonnessun problema. La cosa grave è che riguarda una emergenza che invece necessita di una risposta. E le risposte mancano del tutto in questo decreto: non si affronta il tema del sovraffollamento delle, del sostegno psicologico, dell?emergenza sanitaria, della formazione al lavoro, del potenziamento del personale. Nulla cheil problema. Solo demagogia per coprire che la maggioranza sceglie invece di fronte a tutto questo di voltare lo sguardo e la coscienza da un?altra parte. E questo non è degno di un Paese come l?Italia?. Lo scrive sui social la vicepresidente di Azione, Elena. L'articolo Dl(Az),, nonCalcioWeb.