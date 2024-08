Dl carceri | Berruto Pd ‘ok a mio odg su attività sportiva in carcere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?Esprimo un giudizio positivo sull?impegno che si è assunto il governo di favorire l?accesso dei detenuti all?, in linea con il dettato costituzionale, soprattutto perché è provato che l?migliora il benessere e allo stesso tempo i parametri di vivibilità e sostenibilità della condizione carceraria, con una diminuzione del numero dei suicidi. Lo dicono, le statistiche, lo dice la scienza e lo dico anche io, per esperienza, avendo ‘allenato’ molti anni fa, quando ero coach in serie A di pallavolo, un gruppo di detenuti dell?Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglion delle Stiviere (Mn), che aveva dimostrato, dopo un progetto di sei mesi, una clamorosa diminuzione delle terapie farmacologiche a cui quei detenuti erano sottoposti?.