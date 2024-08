Dl carceri | Benzoni Az ' bene possibilità di rivedere ampliamento Verziano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “l'accoglimento del nostro ordine del giorno sul carcere Nerio Fischione di Brescia, lo stesso da cui proviene la lettera dei detenuti che pochi giorni fa ha letto anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sono molto soddisfatto per l'accoglimento del primo pezzo dell'impegno, quello riferito all'approvazione del progetto didel carcere di, grazie alla sinergia con il comune di Brescia e valutando lache tale l'avvenga su aree esterne e non comprometta le attuali aree verdi presenti". Lo ha dichiarato in aula alla Camera il deputato di Azione, Fabrizio