Disattivate subito il 2g sul cellulare | truffe come ti fregano con un sms

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'immaginazione dei truffatori non ha davvero limiti. Sms, link e messaggi strani. Ne abbiamo viste di tutti colori dall'avvento di internet e degli smart phone. A chi non è mai capito di riceverne almeno uno? Ad allarmare i cittadini questa volta è stato proprio il colosso dell'informatica Google. L'invito agli utenti è quello di disattivare sui propri smartphone Android la possibilità di collegarsi al 2g. Google ha pubblicato una guida in cui vengono spiegate per filo e per segno le modalità con cui avvengono lee cosa bisogna fare per prevenire tali spiacevoli situazioni. In particoare, i truffatori utilizzano dei dispositivi radio in grado di imitare i siti cellulari reali, (le False Base station). Le Fsb vengono infatti utilizzate per inviare link e messaggi di phishing.