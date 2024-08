Dengue | ad oggi 324 casi tutti ' importati' nessun decesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 324 iconfermati disegnalati all'Istituto superiore di sanità nel 2024.sono stati contratti durante viaggi all'estero, la maggior parte in Brasile (68) . Lo riporta l'ultimo bollettino dell'Iss sulle arbovirosi, aggiornato per il virusal 5 agosto. In circa un mese si contano 41 nuove infezioni mentre non si registrano decessi. Dei 324 infettati il 49% sono maschi il 51% femmine, con un'età mediana di 40 anni. A livello regionale isono concentrati in Veneto (49), Lazio (48) e Lombardia (44).