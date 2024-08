Decreto Omnibus approvato in Cdm aumentata la Flat Tax a 200mila euro per i paperoni ed estesi gli aiuti agli sfollati di Scampia tutte le misure

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scatta il CDM sul d.l.. Leapprovate questo pomeriggio sono molteplici. Si va dal Fiscoenti locali passando per il contributo per gli abitantidelle Vele die l'aumento da 100mila adellaTax per i "" che trasferiscono la propria reside