David Neres verso il Napoli | perché Conte vuole subito rinforzi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilsta accelerando per l'esterno del Benfica,. Lo sta facendo anche a fronte di una valutazione non bassa da parte del club lusitano: 25 milioni di euro. Nel budget estivo di De Laurentiis questa somma non c'è, non almeno prima della cessione di Osimhen che deve sbloccare tutti i discorsi su centrocampo e attacco a partire dall'arrivo sotto il Vesuvio di Romelu Lukaku. Però suilsta provando a chiudere in fretta, anche per evitare l'inserimento di altre squadre in giro per l'Europa. Il motivo è semplice: dopo un mese di lavoro Antoniosi è convinto che la rosa dei partenopei è buona ma non sufficiente per competere con le altre big del calcio italiano. Sistemata la difesa e in attesa di risolvere (l'allenatore leccese spera in fretta) la questione Osimhen-Lukaku, ecco che nel mirino è finito il centrocampo.