Cos' è il virus Chandipura | colpisce il cervello i bambini sono più a rischio

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nuovo allarme sanitario in India. Stavolta a preoccupare la autorità locali e non solo è il(Chpv), unche viene trasmesso da zecche e pappataci, in grado di provocare febbre con dolore articolare, sindrome di Reye (rara forma di encefalopatia acuta) e la paralisi cerebrale