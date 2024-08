Cosa è successo a Barshim alle Olimpiadi | Tamberi il primo a soccorrerlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mutaz Essasi è presentato con grandi ambizionidi Parigi 2024, forte del titolo a cinque cerchi conquistato tre anni fa a Tokyo, quando si rese protagonista dello storico pari merito con il nostro Gianmarconella gara di salto in alto. Il fuoriclasse qatarino è sceso in pedana allo Stade de France per il turno di qualificazione, deciso a rientrare tra i migliori dodici atleti che sabato si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle medaglie. Mutaz Essasi è reso protagonista di un percorso netto fino a 2.24 metri, risultato che a posteriori si è rivelato più che sufficiente per superare il turno (quello che ha fatto). Il tre volte Campione del Mondo ha poi approcciato l’asticella posta a 2.