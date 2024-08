Correa-Inter mantenere la prudenza ma perseguire un’idea chiara | attesa e speranza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per Joaquinnon vi è più spazio all’. Il calciatore ne ha avuto un’indicazioneda parte dei nerazzurri nelle scorse settimane, senza avere però sciolto i dubbi riguardo al suo orientamento futuro. UNA CERTEZZA – Joaquinsa che l’non punta sul suo nome in vista della prossima stagione. Il calciatore argentino, in forza all’Olympique Marsiglia nella scorsa annata, deve ancora trovare la squadra ideale dove trasferirsi in estate. Finora, infatti, l’ex Lazio ha rifiutato qualsiasi offerta formulata all’per il suo cartellino, stante la sua volontà di non trasferirsi in Turchia o di tornare in Argentina. Quest’ultima ipotesi non è nei suoi piani, come confermato dal Presidente dell’Estudiantes Juan Sebastián Verón.