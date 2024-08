Como ruba al supermercato e gli trovano 4 Iphone nello zaino | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Alle casse ha pagato solo una bottiglietta di tè, dopo aver infilatoaltra merce presa dagli scaffali delCarrefour di viale Giulio Cesare a. Ma alla richiesta di un controllo, l’uomo, un maliano di 28 anni, si è rifiutato e ha spintonato i dipendenti del negozio, tentando la fuga. E’ stato rintracciato poco distante dalla pattuglia della Squadra Volante, che ha recuperato la merce ma anche quattro, avvolti in una busta di cellophane, di dubbia provenienza. E’ statoper tentata rapina e denunciato per ricettazione: questa mattina a direttissimo ha patteggiato un anno di reclusione per tutti i reati, poi è stato riportato in Questura per procedere con l’espulsione, in quanto era privo di documenti.