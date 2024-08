Commissione d’Accesso al Comune di Caserta presidente Provincia | sospeso ogni giudizio politico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Caserta. “La mia personale posizione, anche in qualità didella, ma soprattutto la posizione del partito che rappresento, Forza Italia, è quella di garantismo assoluto rispetto alla nomina dellaal. Riteniamo che qualsiasidebba essere esternato soltanto alla fine del lavoro che verrà svolto dallanominata dal Ministero”. Così in una nota ildelladi Caserta Giorgio Magliocca commenta la notizia dell’imminente invio da parte del Ministero dell’Interno di unaaldi Caserta per verificare eventuali condizionamenti da parte della camorra. “Speriamo – ha aggiunto Magliocca – che il lavoro dellavenga svolto in modo tale da tutelare i cittadini della città di Caserta e la stessa città capoluogo”.