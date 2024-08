Come è morta Eleonora Paveri? L’ipotesi | un malore fatale prima della caduta dal monopattino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pavia, 6 agosto 2024 - Un, improvviso e letale. Una causa comunque naturale, anche se la vittima era giovanissima e in apparente salute. Non ci sono ancora certezze sulla tragica morte di, la 18enne deceduta in ospedale dopo essere stata soccorsa la notte tra lunedì e martedì per unadal. L'autopsia è fissata per oggi, martedì 6 agosto, ma per gli esiti ci vorranno i necessari tempi tecnici. Nel frattempo dalla polizia, intervenuta sul posto dei soccorsi, non vengono fornite informazioni sull'accaduto, con gli accertamenti ancora in corso. Da indiscrezioni l'ipotesi al momento ritenuta più probabile, che dovrà essere appunto confermata dall'esito dell'esame autoptico, è quella di un 'rio', causa e non conseguenzadalsul quale era insieme all'amica 17enne.