Chi è Yahya Sinwar il nuovo leader di Hamas ricercato numero uno di Israele

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, ha conosciuto le prigioni israeliane, è considerato la «mente» del 7 ottobre e da allora si nasconde. Per Blinken è «l'ago della bilancia» per il cessate il fuoco a Gaza