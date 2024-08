Chi è Rachele Scoditti? La giornalista sportiva amante del mondo degli eSport

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di mercoledì 7 agosto 2024), un nome ormai noto nel panorama giornalistico sportivo italiano, si distingue dalle tante sue colleghe e colleghi per la sua versatilità e passione. Attualmente redattrice per la “Gazzetta dello Sport”,ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo anche come talent per il team dis “Mkers” e come conduttrice di “GoTv Channel”, programma trasmesso su Sky. La sua figura è anche una presenza familiare per i tifosi nerazzurri, grazie alla sua attività di bordocampista per “Inter Tv”. La carriera diè iniziata con un profondo amore per il calcio, sviluppato seguendo le partite di calcio minore e le squadre locali. Questa esperienza iniziale, documentata in articoli e interviste, le ha permesso di immergersi nel cuore del gioco, alimentando una passione che la spinge a raccontare le storie dello sport con autenticità e naturale coinvolgimento.