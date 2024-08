Ceduto il pacchetto di maggioranza della Sammaurese | Orgogliosi del passato e speranzosi per il futuro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Attraverso un comunicato postato sui canali social lacalcio annuncia dei cambiamenti in ambito societario. "Per lasi tratta di una grande iniezione di fiducia grazie all ingresso di nuovi soci di. Tutti insieme si lavorerà con entusiasmo e professionalità per