CdS – post criptico sui social la reazione dei tifosi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 14:16:22 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Una foto dell’istante successivo a un gol, l’esultanza per l’emozione della rete, la maglia bianconera indossata e lo sguardo fiero verso gli spalti. Uno scattopubblicato pochi minuti fa su Instagram da Federico Chiesa stupisce tutti. Una sorpresa nei giorni in cui il suo futuro legato alla Juventus è già stato deciso. Chiesa e ilenigmatico suiLe parole di Thiago Motta dopo l’amichevole col Brest hanno avvicinato l’addio che adesso dovrà solo concretizzarsi: Chiesa non farà più parte della Juventus del futuro. Eppure lui, come detto, sorprende tutti. Oltre alla foto, suiallega anche i due colori, il bianco e il nero, che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera.