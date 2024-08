Cdm via libera ai contributi per gli sfollati di Scampia e alla flat tax sui Paperoni che tornano in Italia Ancora un rinvio sui balneari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi la sua approvazione al decreto Omnibus: un testo che racchiude misure riguardati diversi ambiti, come anticipato ieri – dal fisco agli enti locali passando per l’approvazione del contributo per gli abitantidelle vele di. La riunione del Cdm è durata circa due ore. Una delle principali novità consiste nell’aumento dellatax, da 100mila a 200mila euro, per i miliardari che trasferiscono la propria residenza fiscale in. Riguardo le banche, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha smentito una voce circolata con insistenza nei giorni scorsi, spiegando che «non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Le tasse sui profitti però sì, per loro come per gli altri».