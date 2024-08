Caronte infuoca ancora l' Italia | Oltre i 40 gradi Quanto durerà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'anticiclone africano non vuole mollare l'. Anzi, le ultime previsioni meteo parlano di un uovo innalzamento progressivo delle temperature mentre procediamo verso la settimana di Ferragosto. Ma quando finirà il caldo intenso e afoso? A fornire gli ultimi aggiornamenti, a dire il vero poco incoraggianti, sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui "" ha intenzione dire l'anche a Nord, dove qualche temporale negli ultimi giorni aveva reso meno roventi le temperature. Tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto avremo il "culmine di questa ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40°C al Sud e sulle isole maggiori. Anche il Centro e il Nord non saranno risparmiati, con picchi fino a 37-38°C", spiegano gli esperti. La situazione meteorologica non sembra destinata a cambiare a breve.