Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 7 agosto | programma tv streaming italiani in gara

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mercoledì 9proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Si entra nel vivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben cinque titoli e ci sarà da divertirsi con la staffetta mista di marcia, il salto con l’asta femminile, il lancio del disco maschile, i 400 metri maschili e i 3000 siepi maschili. L’Italia si gioca una serie di carte di enorme spessore. In mattinata Antonella Palmisano e Massimo Stano nella neonata staffetta dopo non essere saliti sul podio nelle 20 km di marcia individuale, il capitano Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto insieme a Stefano Sottile, Simone Barontini e Catalin Tecuceanu nelle batterie degli 800 metri.