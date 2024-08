Calciomercato Lazio TRE squadre su Basic | le OFFERTE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le ultime sul futuro di Toma, centrocampista di proprietà della, nel mirino di tre. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, c’è un grande interesse di mercato per Toma. Il centrocampista è infatti in uscita dalladopo l’ultimo prestito alla Salernitana. In Italia a volerlo