Bronzo Italia nell’inseguimento a squadre maschile

(Di mercoledì 7 agosto 2024) SAINT-QUENTIN EN YVELINES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo lo storico oro di Tokyo, l’risale sul podio olimpico. Gli azzurri vanno a conquistare la medaglia di, sconfiggendo nettamente la Danimarca nella sfida per il terzo posto. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan sono bravi a resistere all’intraprendenza rivale nei primi due km, per poi piazzare l’accelerazione decisiva proprio con Milan nel terzo. Qui i danesi si sfaldano, perdendo completamente l’unità di squadra e procedendo come unità singole, mentre l’è perfetta.col tempo di 3’44?197 e quasi due secondi sui rivali, nonostante un netto peggioramento rispetto a ieri. Salgono a 27 le medaglie azzurre ai Giochi di Parigi.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS). L'articoloproviene da Ildenaro.it.