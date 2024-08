Bper cede in Borsa l' utile del trimestre sotto le attese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)in calo a Piazza Affari (-1,5% a 4,6 euro) dopo i risultati del primo semestre. Gli analisti di Deutsche Banklineano come l'del secondo, attestatosi a 267 milioni di euro, sia "inferiore" rispetto al consensus di 392 milioni "per effetto dei costi dell'ampliamento di un piano di uscite volontarie", pari a 174 milioni di euro e all'origine del rialzo del 17% dei costi operativi. "Al netto di questo effetto calcoliamo unrettificato di 388 milioni di euro, marginalmente al didellea causa di tasse più alte" mentre "la performance operativa è largamente in linea con le" e la "guidance dell'anno è stata migliorata" nella parte sul margine di interesse, atteso ora stabile e non più in calo, "riflettendo le aspettative" del mercato.