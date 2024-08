Borsa | passata la paura l' Europa sale con i futures Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I mercati finanziari si lasciano alla spalle le perdite dei giorni scorsi. Dopo Tokyo e Wall Street, già tonici alla vigilia, è la volta delle Borse europee che rimbalzano con Milano, fino a ieri la peggiore, a tirare la volata (+2%). Sulla scia deidi Wall Street, mentre nel pre-market diverse società americane guadagnano terreno con le trimestrali, salgono anche Parigi (+1,7%), Francoforte (+1,3%) e Londra (+1%). A spazzare via ogniè stato il vice governatore della Banca del Giappone che ha assicurato che non verranno alzati i tassi con questi mercati. In vista dei tagli della Fed, attesi corposi a partire da settembre, l'attenzione sull'obbligazionario è intanto rivolta a stasera, quando le Borse europee saranno chiuse, all'asta da 42 miliardi di dollari di treasuries decennali con rendimenti previsti in discesa sotto il 4%.