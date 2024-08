Borsa | l' Europa allunga il passo Milano la migliore +11%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prendono slancio le Borse europee guardando anche ai futures di Wall Street positivi, che preannunciano un'altra buona seduta per i listini americani dopo i tonfi di venerdì scorsi e di lunedì., che ieri non ha centrato il rimbalzo, è la(+1,15%) davanti a Parigi (+1%), trainata come le altre Borse dal settore finanziario ma con un po' tutti i comparti in recupero. Francoforte sale dello 0,86% malgrado la caduta di Commerzbank (-5,5%) dopo la trimestrale. I conti dei tre mesi e il taglio delle stime sull'anno appesantiscono intanto Novo Nordisk a Copenhagen (-4,3%). A Piazza Affari prosegue il rally di Mps (+4,92%) sulla scia dei conti e della revisione del piano, seguita da Unicredit (+2,76%) e Prysmian (+2,4%). I risultati premiano Banco Bpm (+1,29%) non la Popolare di Sondrio (-0,32%) . Risale invece Bper (+0,3%).