Borderlands | recensione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Esce oggi nelle sale italiane l’adattamento cinematografico della serie di videogiochi “”, un coloratissimo mondo punk e distopico, pieno di robot, alieni, guerrieri e leggende. TRAMA Lilith è una cacciatrice di taglie alla quale viene affidato un compito infausto: deve tornare sul pianeta su cui è nata, Pandora, ormai una terra malsana e piena di criminali, per riportare a casa la figlia di un uomo molto potente. L’avventura si complica quando Lilith capisce che questa ragazza potrebbe essere più speciale di quello che sembra.È in vesti alquanto inedite la meravigliosa Cate Blanchett: quelle della cacciatrice di taglie, guerriera inarrestabile e killer spietata attratta dal denaro. È in forma smagliante e ce la mette tutta, ma la sua classe la rende comunque poco credibile in quella parrucca arancione fluo.