Blitz della Polizia nei distretti orafi | sequestri arresti e prevenzione dei reati predatori

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, d’intesa con il Servizio Centrale Operativo e la Direzione Centrale Anticriminedi Stato, nelle giornate del 5 e 6 agosto si è svolta un’operazione “alto impatto” mirata a contrastare e prevenire inelle aree dei principaliprovincia e le zone ad alto allarme sociale. Il servizio, condotto nelle ore serali con l’impiego di diversi uominiQuestura di Arezzo, tra cui personaleSquadra Mobile e il relativo Dirigente, oltre a vari equipaggi del RepartoCrimineToscana, ha raggiunto numerosi obiettivi specifici.