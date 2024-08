Baronissi in fermento per Ilenia Matonti agli ottavi di finale contro Dincel Kavurat Merve

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è in: oggi, 7 agosto, alle ore 12:25,scenderà in campo per glidi. Questo l’augurio sulla pagina FB del Comune di: “La comunità si stringe attorno a lei, unita in un solo cuore. Forza, tuttatifa per te con immenso orgoglio e sostegno! La tua determinazione e il tuo talento sono un faro di ispirazione per tutti noi. Vai, conquisterai il campo e i nostri cuori!” Segui ZON.IT su Google News.