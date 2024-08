Baronissi il Sindaco Anna Petta | Nuovo voucher per l’accesso gratuito all’attività sportiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’iniziativa regionale “ai minori per”, è un’importante misura di sostegno per le famiglie con redditi medio-bassi. Grazie a questa iniziativa della Regione Campania, i giovani residenti tra i 6 e i 15 anni potranno partecipare gratuitamente a corsi sportivi, ricevendo un contributo massimo di 400€ per ogni bambino. Questa misura, frutto di una legislazione del gruppo consiliare del Partito Democratico e recentemente rifinanziata dalla Giunta con 18 milioni di euro, offre agevolazioni significative per le famiglie numerose. Ilè destinato ai minori delle famiglie con ISEE fino a 17.000€ se con massimo tre figli, e fino a 28.000€ se con quattro o più figli.