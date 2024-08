Baranzate cambiano la viabilità e la sosta in via Montespluga

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A partire dal 9 agosto verrà modificata alasulla via, dall’incrocio con via Montecassino a quello con Via Milano. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita per i residenti, facilitando la fluidità della circolazione stradale nell’ambito dell’attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano. La modifica consiste in due interventi principali: l’inversione