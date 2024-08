BalneariEmilia-Romagna | faremo da soli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 15.40 "Il tempo delle promesse e delle chiacchiere è finito. Ora prendiamo noi in mano la situazione e portiamo i balneari verso un approdo sicuro. Facciamo daper salvare i nostri imprenditori e le nostre spiagge". Così l'assessore regionale al turismo dell'Emilia-, Corsini, che ha convocato i Comuni costieri per le linee guida sui bandi. Per i bandi "ci baseremo sul Decreto Draghi",annuncia."E dobbiamo farlo noi, visto che questo governo non solo non ha fatto nulla ma ha peggiorato la posizione dell'Italia in Europa",sostiene