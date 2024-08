Aveta mobilitazione pubblica in difesa dell’ospedale Melorio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Santa Maria Capua Vetere. «Non abbassiamo la guardia sulladel nostro ospedale». Così Raffaelee Italo Crisileo, rispettivamente capogruppo e consigliere di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle”, tornano ad accendere i riflettori sul “” di Santa Maria Capua Vetere. «Il periodo estivo – spiega– ci obbliga a porre l’attenzione sulla carenza di servizi sanitari territoriali di emergenza, situazione tanto più grave se si pensa a chi è costretto a restare in città con le temperature di queste settimane. Penso innanzitutto agli anziani, ma comunque a tutti i cittadini, i quali (come è anche accaduto qualche giorno fa) si recano in ospedale per delle urgenze e devono essere dirottati altrove.