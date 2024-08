Auto cinesi in Italia timori per l’indotto

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Reuters parla di trattative avanzate per la costruzione di un sito di Dongfeng. Il ministro Adolfo Urso: «Non si decide in un giorno». Sindacati preoccupati: «Userà fornitorini? Deve aggiungersi e non sostituire l’ex Fiat». Oggi vertice con le parti sociali.