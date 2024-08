Atletica Fausto Desalu | Orgoglioso del mio percorso peccato per la finale sfiorata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)rimane fuori di un soffio dalladei 200 metri piani alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un buonissimo 20?37 quello corso dal velocista di Casalmaggiore che è arrivato quarto nella sua batteria, rimanendo escluso per un solo tempo di ripescaggio. Una beffa, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto in questi Giochi. Queste le sue considerazioni a Rai Sport: “Essere il primo degli esclusi purtroppo brucia sempre, è innegabile. Ho fatto una buona gara, ce l’ho messa tutta. Sono venuto qua con nulla da perdere, anzi tutto da guadagnare”. Prosegue: “Ci ho sperato fino all’ultimo, purtroppo è andata così, però sono felice comunque perché ho chiuso l’Olimpiade in nona posizione e tre anni fa non l’avrebbe detto nessuno.