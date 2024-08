Atletica | Cavalli e Vissa volano alle semifinali dei 1500 metri Nulla da fare per Del Buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Allo Stade de France si è concluso da poco il turno di ripescaggio deifemminili, che ha proiettato 6 atletedella specialitàOlimpiadi di Parigi 2024. In pista c’erano anche le italiane Ludovica, Federica Dele Sinta. Ecco come sono andate le cose. Ripescaggio Serie 1 Ludovicaarrivando al secondo posto, col crono di 4:02.46, si prende uno dei tre posti a disposizione in questa batteria. Gli altri due slot vanno appannaggio dell’etiope Birke Haylom, dominatrice con 4:01.47, e della spagnola Esther Guerrero, terza a 4:03.15.daper Federica Del, che conclude la sua prova in settima piazza a 4:06.00. Ripescaggio Serie 2 Sintaparte come un diesel, poi accelera, si distende e va vincere la sua heat col tempo di 4:06.71. Bellissima l’impressione data dall’azzurra che ottiene l’accesso