Atletica Alessandro Sibilio delude ed esce in semifinale sui 400 ostacoli alle Olimpiadi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un opacosi ferma insui 400ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, confermando le brutte sensazioni della batteria e mancando l’obiettivo della qualificazione per la finale di venerdì 9 agosto allo Stade de France. Il primatista italiano sul giro di pista con barriere ha messo in scena una prestazione oltremodonte, distante anni luce dal record personale realizzato lo scorso giugno in 47.50 per l’argento europeo a Roma.non è andato oltre un negativo 48.79 (primi 300 metri conservativi, senza però la sua consueta progressione sul rettilineo conclusivo) valevole per la sesta posizione nella seconda batteria di, molto lontano dal pass per l’ultimo atto. Il napoletano a questo punto potrebbe essere schierato dall’Italia nella staffetta 4×400 maschile, ma andrà prima valutata la sua attuale forma fisica.