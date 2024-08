Athletic Club Palermo allenamento congiunto con il Trapani | i granata vincono 3-0

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 agosto 2024)di prestigio per l', ospite domenica a Troina delCalcio, neopromossa in serie C con 4 giornate di anticipo nella stagione 2023/2024 e prossimo al debutto ufficiale nella Coppa Italia della serie contro la Cavese. Per la formazione nerorosa