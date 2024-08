Ascolti TV | Martedì 6 Agosto 2024 In 38 milioni per l’Italvolley alle Olimpiadi 23 1%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno ha interessato 1.519.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.371.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2, per ledi Parigi, la Pallavolo femminile con il quarto di finale Italia-Serbia intrattiene 3.785.000 spettatori pari al 23.1% d2122:30. A seguire i Tuffi totalizzano 2.704.000 spettatori pari al 19.8% d22:3222:48. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 525.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 325.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 549.000 spettatori (4%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 429.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 290.000 spettatori con il 2.2%.