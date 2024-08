Ariano International Film Festival | i vincitori della XII edizione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La XIIdisi è chiusa, e nel farlo ha premiato, esaltato il cinema di qualità e dato spazio al nuovo che avanza. Andata in scena dal 29 luglio al 4 agosto, l’2024 del giovanissimocinematografico diIrpino ha offerto ancora una volta uno sguardo interessante a culture nuove, diverse, o per così dire lontane. A “darsi battaglia” per questa nuova66 opere provenienti da tutto il mondo, con tematiche attuali come l’amicizia, il bullismo e l’ambiente.non è stato solo competizione. Tanti sono stati infatti gli eventi che hanno caratterizzato i sette giorni di kermesse, tra workshop, proiezioni, con ospiti d’eccezione dall’Italia e dall’estero, ultimo dei quali Carlo Verdone protagonista assolutoserata conclusiva, il 4 agosto.