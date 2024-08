Annullato il passaporto a Chiofalo | Non posso uscire dall’Italia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Francescosu Instagram ha raccontato una sua disavventura (l’ennesima): ilgli è stato. La motivazione, come prevedibile, è stato l’intervento a cui si è sottoposto per il cambio colore degli occhi. “Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e nonovviamente nemmeno piùdal Paese” – ha raccontato Francescosu Instagram mostrando la foto del proprio– “Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzuri. Attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi”.il: “Non” E quindi, per adesso, non può lasciare il Paese. O almeno, non l’Europa.