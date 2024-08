Ancora tragedia dietro le sbarre | 35enne si suicida in cella di isolamento al carcere di Prato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)lealla Dogaia di. Un detenuto tunisino di 35 anni si è tolto la vita impiccandosi indiA darne notizia è la UilPa Polizia Penitenziaria, uno dei sindacati del settore: è il 65esimo caso dall’inizio dell’anno in Italia, il secondo in due settimane a. “Nelle carceri – è il commento del sindacato – il boia invisibile continua a infliggere la pena di morte di fatto, per di più scegliendo casualmente la vittima”. Levata di scudi anche dalla politica di parte democratica. “Abbiamo davanti a noi una situazione tragica che chiede un intervento immediato”, ha commentato il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi.