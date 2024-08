A Milano gli immobili si vendono in meno di tre mesi | è il tempo più veloce seguono Bologna e Firenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Si dice spesso che aè difficile trovare un immobile, a causa di un mercato quasi saturo e di una richiesta sempre più alta tra studenti, giovani lavoratori e chiunque, per voglia o necessità, si sposti nel capoluogo lombardo. Questo portaad essere anche la città in cui glisi, di media, piùmente rispetto alle altre italiane: indi 3le case si volatilizzano mentre Bari è all'ultimo posto, con oltre 5. È quanto evidenziato da un'analisi svolta daare.it Insights che ha esaminato, per il primo semestre dell'anno, i tempi medi di vendita deglinei grandi centri della Penisola. Ale case sono state vendute di media in 2,7tra gennaio e giugno 2024, un dato identico a quello del primo semestre del 2023, quando il capoluogo meneghino era sempre saldamente in testa alla classifica.